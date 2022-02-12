12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Вся надія на Миколенка: чи зможе Евертон здолати Лідс у матчі за виживання

Кирило Круторогов
12 лютого, 08:12
Кирило Круторогов ставить на те, що Евертон та Лідс заб'ють та "іриски" не програють. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Англії

Віталій Миколенко / Фото: Reuters

Сьогодні в АПЛ стартує 25 тур чемпіонату Англії. В одному з поєдинків дня Евертон прийме Лідс. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЕВЕРТОН – ЛІДС
12 лютого, субота, о 17:00, Setanta Sports+
Котирування Parimatch на результат: 2.41 – 3.60 – 2.90

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Битва сусідів за турнірною таблицею, які не почуваються там комфортно. Лідс йде 15-им, випереджаючи команди із зони вильоту на шість очок. Евертон розташувався на щабель нижче, маючи на чотири бали менше та гру в запасі.

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Результати обох команд у Прем'єр-лізі бажають кращого. "Іриски" у чемпіонаті не перемагають шість турів поспіль, взявши за цей період одне очко.

Дебютний матч Лемпарда біля керма команди в АПЛ завершився поразкою від не найсильнішого Ньюкасла (1:3). "Лебеді" в останніх дев'яти турах двічі перемогли та зазнали п'яти поразок. Евертону не допоможуть Дукуре, Годфрі, Делф та Девіс.

Лемпард став новим тренером Миколенка / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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Але наставник команди сподівається, що Миколенко, який пропустив попередній тур, зможе вийти не поле, бо є єдиним шульгом серед крайніх захисників. У Лідса також чимало кадрових втрат – Жуніор Фірпо, Грінвуд, Бемфорд, Купер та Філліпс поза грою.

ПРОГНОЗ: По-перше, хочеться вірити, що Віталій Миколенко справді з'явиться у стартовому складі. По-друге, здається, його команда не програє. Чекаю, що заб'ють обидві.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • Евертон не програє 1.45
  • обидві заб'ють – 1.57