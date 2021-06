"Все, что мне нужно – пиковый туз": как легендарная песня "Ace of Spades" покорила покерный мир (ВИДЕО)

Группа Motorhead написала один из шедевров рок-музыки "Ace of Spades" / Фото: Getty Images

Для многих любителей музыки самым известным треком про покер является композиция Lady Gaga – Poker Face. Впрочем, истинные любители хэви-метала лишь посмеются над такой мыслью. Ведь в их памяти сразу всплывет хит британской группы Motorhead под название "Ace of Spades".

Оно дословно переводится "пиковый туз". Песня была выпущена в далеком 1980 году и дала название целому альбому. В него вошли также такие хиты как "Love Me Like a Reptile", "Shoot You in the Back", "Live to Win" и другие.

В тексте песни поется о любви солиста к гемблингу. Он поет о том, что игра для него – это удовольствие и как он хочет увидеть на столе того самого пикового туза. Также Иэн Килмистер ("Лемми") отмечал, что ему нравится больше "однорукие бандиты" (игровые автоматы), чем карты или кости. Но о них он не пел, ведь "нельзя же воспевать крутящиеся фрукты и колеса".

Что интересно, в 2019 году один из покер-румов провел голосование на лучшую покерную песню, опросив более тысячи игроков. В нем с большим отрывом победила именно композиция "Ace of Spades", обогнавшая как раз "гаговский" Poker Face. Предлагаем еще раз послушать этот шедевр рок-музыки!