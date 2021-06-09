Возьми Евро на "понт": украинский покер-рум разыграет более миллиона гривен до конца недели

Не пропустите серию турниров по покеру, посвященную футбольному Евро-2020 / Фото: PokerMatch

Уже 11 июня стартует футбольное Евро-2020, а с ним и серия турниров Euro PONT от нашего партнера PokerMatch с общей гарантией более 10 миллионов гривен!

На этой неделе состоятся три ивента в рамках серии, в которой будет разыграно не менее 1,15 миллиона гривен. В пятницу состоится турнир Grand Opening с бай-ином 400 гривен. Старт турнира в 19:00, поэтому даже футбольные болельщики могут успеть к началу первого поединка чемпионата Европы. Напомним, что матч-открытие Евро Турция – Италия стартует в 22:00.

В субботу в то же время любителей покера ожидает соревнование Fan Cup (вход – 500 гривен). А воскресенье пройдет под знаком матчдея сборной Украины. В 18:00 начнется турнир Оle-Оle-Оle Ukraine с бай-ином всего 250 гривен. Отметим, что команда Андрея Шевченко начнет свой матч против сборной Нидерландов в 22:00.

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Расписание турниров на 11-13 июня

Дата Время Турнир Бай-ин Гарантия 11.06 пт 19:00 Grand Opening 500K Turbo PKO 400 грн 500,000 грн 12.06 сб 19:00 Fan Cup 400K Turbo PKO 500 грн 400,000 грн 13.06 вс 18:00 Оle-Оle-Оle Ukraine 250K Turbo PKO 250 грн 250,000 грн

Все ивенты пройдут в формате прогрессивного нокаута с мульти-энтри (максимум 4 входа), а также возможными ребаями и аддонами. Также важно напомнить, что есть возможность отобраться на соревнования через турниры-сателлиты. Их структура подробно расписана в лобби самих ивентов.

Кроме того, не забывайте об акции Euro PONT Турниромания, в рамках которой PokerMatch разыграет отдельный призовой фонд в 250 тысяч гривен. Присоединяйтесь к покерному марафону и болейте за футбольную сборную Украины вместе с PokerMatch!