Владельца казино заметили в Буковеле. Как отдыхает миллионер

Гвоздик с женой в Буковеле / Фото: Коллаж: Сегодня
Бывший чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик засветился на горнолыжном курорте в Карпатах.
Недавно боксер признался, что деньги, которые заработал на профи-ринге инвестировал в игорный бизнес. Александр владеет онлайн-казино, которое обошлось ему в миллион долларов.
В Instagram боксер показал, как катается с женой на лыжах, отметив локацией Буковель.
"Стою на асфальте я в лыжи обутый", – подписал фотографию Гвоздик.
Ранее мы писали, что Всемирный боксерский совет наградил Александра Гвоздика за высокое спортивное мастерство и уважение к боксу.
Свой последний бой Гвоздик провел два года назад, когда проиграл чемпионскую встречу бой Артуру Бетербиеву.
Напомним, что Александр Гвоздик признался в употреблении наркотиков. "Состояние не такое уж и плохое", – отметил боксер.