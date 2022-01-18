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Владельца казино заметили в Буковеле. Как отдыхает миллионер

Андрей Трофимов
18 января, 22:28
Александр Гвоздик вместе с супругой решили приехали покататься на лыжах на самый престижный зимний курорт Украины

Гвоздик с женой в Буковеле / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик засветился на горнолыжном курорте в Карпатах.

Недавно боксер признался, что деньги, которые заработал на профи-ринге инвестировал в игорный бизнес. Александр владеет онлайн-казино, которое обошлось ему в миллион долларов.

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В Instagram боксер показал, как катается с женой на лыжах, отметив локацией Буковель.

"Стою на асфальте я в лыжи обутый", – подписал фотографию Гвоздик.

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Ранее мы писали, что Всемирный боксерский совет наградил Александра Гвоздика за высокое спортивное мастерство и уважение к боксу.

Свой последний бой Гвоздик провел два года назад, когда проиграл чемпионскую встречу бой Артуру Бетербиеву.

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Напомним, что Александр Гвоздик признался в употреблении наркотиков. "Состояние не такое уж и плохое", – отметил боксер.