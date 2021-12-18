В США пройдет покерный турнир для аматоров: как планируют отсеивать профи

На Potomac Winter Open пройдет ивент для новичков

В американском городке Оксон-Хилл, штат Мэриленд скоро стартует покерная серия Potomac Winter Open. В расписании добавлены не только турниры для профи, но и для новичков.

Так, в календарь серии попало турнир для любителей со скромным бай-ином 200 долларов. Поучаствовать в нем смогут лишь игроки, в чьих профилях на сайте Thehendonmob значится меньше 25 тысяч долларов призовых за всю карьеру.

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Правда, при этом турнир не будет защищен от профессионалов. Дело в том, что рейтинг, по которому будут отсеиваться игроки, включает лишь "живые" турниры, тогда как многие онлайн-ивенты в нем не учитываются.

Это может позволить многим крупным игрокам, которые не играют в офлайне, попасть на ивент, ведь на Thehendonmob их профайл выглядит крайне скромно.

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К такой же лояльной для новичков схеме прибегали на крупных турнирах Triton Million, когда любители отыгрывали несколько уровней лишь с такими же новичками, а профессионалы определяли сильнейших в параллельном пуле.