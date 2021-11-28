28 ноября 14:00
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4 декабря 00:00
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Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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В ожидании новых чудес: покерная красотка сказочно отметила свадьбу в Праге (фото)

Андрей Трофимов
28 ноября, 21:35
Саша Лиу поделилась крутыми снимками со свадьбы в столице Чехии, а в ближайшее время еще и станет мамой двух малышей

Саша Лиу с мужем в Праге / Фото: Instagram Саши Лиу

Красотка Саша Лиу является одной из лучших игроков в Омаху среди девушек. Покеристка родилась в Тайвани, однако в детстве переехала в Европу.

Сейчас же Саша имеет американское гражданство, но проживает в Германии. В сентябре Лиу обручилась со своим парнем, а свадьбу сыграли в Праге. На днях красотка поделилась романтическими фото из столицы Чехии вместе со своим женихом.

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К слову, через несколько недель после свадьбы Саша рассказала в Instagram о том, что они с мужем ждут пополнение в семье. Причем оказалось, что девушка беременна сразу двойней.

Отметим, что за свою карьеру Саша заработала в офлайне чуть более 300 тысяч долларов. На счету девушки 11 триумфов в крупных турнирах, среди которых ивенты по Омахе на Asian Poker Tour и The Wynn Classic в Лас-Вегасе.

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Правда, крупнейшие свои призовые Лиу подняла на Главном событии WSOP 2019. Заняв аж 324 место, девушка получила 38,2 тыс. долларов.