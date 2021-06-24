В крупном казино США был сорван второй миллионный джекпот за неделю – такого не было 6 лет

Игорное заведение в Мэдисоне понесло серьезные траты в июне, дважды выплатив победителям по одному миллиону долларов

В известном казино города Мэдисон в США недавно был сорван крупный джекпот. Анонимный игрок выиграл 1 миллион долларов, сделав ставку всего в 10 долларов на автомате "Dancing Drums Explosion".

Что интересно, это уже второй случай крупного выигрыша в заведении Second Madison за последнее время. Неделю назад другому любителю казино повезло еще больше. Пожертвовав всего тремя долларов, счастливчик поднял на автомате "Ho-Chunk Gaming Madison" 1,3 миллиона.

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Забавно, что до этого посетители казино не могли сорвать миллионный джекпот более шести лет. Напомним, что сегодня в Лас-Вегасе открывается огромный комплекс Resorts World с крупнейшей площадью под казино и покер в США (11 тысяч квадратных метров).