30 сентября 19:45
Заря 0
Рома 3
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

В центре Киева открывается рай для любителей покера: что ожидает игроков в PokerMatch Residence

Андрей Трофимов
1 октября, 18:20
Самый большой онлайн-рум Украины приглашает игроков отметить открытие своей резиденции в Киеве и принять участие в крутом турнире

PokerMatch откроет резиденцию в центре Киева / Фото: PokerMatch

Недавно PokerMatch отметил свой пятилетний юбилей. Компания является крупнейшим покерным онлайн-румом в Украине и Восточной Европе.

Теперь же PokerMatch выходит за рамки онлайна и открывает свою собственную резиденцию в Киеве! Располагаться она будет в самом центре столицы, в клубе спортивного покера "Crystal" по адресу Парковая дорога, 2.

Реклама

В PokerMatch Residence посетители смогут поиграть в спортивный покер, принять участие в ярких акциях, выиграть призы и отлично провести время с друзьями в неформальной обстановке.

"Резиденция покер-рума в офлайне – это определенно что-то новое и очень интересное. Я уверен в том, что между онлайном и оффлайном должна быть синергия. Эти сущности неразделимы.

PokerMatch хочет построить более тесные постоянные отношения с игроками в оффлайне, чтобы мы могли встречаться вживую и обсуждать многие вопросы. Да и просто играть в турнирах и участвовать в акциях.

Я очень рад, что у нас получилась такая классная и красивая резиденция. Это место станет основой для наших регулярных турниров и вечеринок. Я думаю, мы сможем всех удивить", – говорит CEO PokerMatch International Руслан Бангерт.

Реклама

Грандиозное открытие резиденции состоится в субботу, 9 октября. Гостей ждет крутая вечеринка с шоу-программой, розыгрышем призов и большим покерным турниром – PokerMatch Residence Grand Opening Event.

Мероприятие с гарантией 300 тысяч стартует в 20:00, а бай-ин составит 5 тысяч гривен. Участие в нем также примут лучший покерист Украины Евгений Качалов, а также медиаамбассадор компании Дядя Жора.

Кроме того, стать участником ивента можна и через сателлит, который пройдет на PokerMatch в среду, 6 октября. Подробнее с правилами участия в турнире можно ознакомиться на официальном сайте рума.

Реклама

Реклама