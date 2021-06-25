"Увидела в магазине буженинку": украинская покерная красотка рассказала рецепт своего похудения

Алена Мироненко - одна из лучших украинских покеристок / Фото: Instagram Алены Мироненко

Известная украинская покеристка Алена Мироненко на своей страничке в Instagram поделилась с подписчиками своим отношением к алкоголю, мясу и сладкому. Девушка рассказала, из-за чего ограничила себя в еде и какой результат получила.

"Не пью алкоголь, не ем мясо и сладкое. Это всё неправда. В начале года я выделила себе 17 дней на ближайшие 365, когда я могу позволить себе "оторваться на полную". Кстати говоря, у меня осталось всего 6 раз до конца года. Так называемый отказ от удовольствий очень хорошо развивает силу воли. Не то, что бы я была зависимой от алкоголя, но когда все пьют по баночке пива, то раньше пила и я. А теперь не пью и это великолепно сказалось на моем качестве кожи и внешнем виде.

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Мясо я перестала есть, потому что начала отношения с парнем, который его не ест. Я люблю готовить. Чтобы не готовить разные блюда, я просто отказалась от употребления мяса, учитывая, что я никогда его особо и не любила. Вот уже 8 месяцев я его не ела и недавно увидела в магазине буженинку. Мне ее сильно захотелось. Я купила и съела два кусочка бутерброда с ней. На вкус она была не такой, как я ожидала. Похоже, я теперь снова ещё долго не буду кушать мясо. Организм уже отвык и оно мне на запах и на вид кажется не очень.

От сладкого я отказалась уже около десяти месяцев назад благодаря фильму "Сахар". С того момента вместе с отказом от алкоголя и мяса я похудела на 6 кг. Сразу скажу: это не было моей целью, но результат в отражении меня очень даже радует. Насчёт сладкого, кстати, тоже – я могу съесть сладкий круассан или десерт, если мне сильно захочется. Но мне не хочется прыщей, а значит – и сладкого".