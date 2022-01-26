Украинский "властелин кольца" провалился в попытке завоевать топовую награду

Дмитрий Быстровзоров уже завоевывал для Украины кольцо WSOPC

В эти дни в чешском Розвадове проходит серия WSOP International Circuit. В частности, осталось определить победителя Main Event, который получит от организаторов призовые и золотое кольцо.

Бай-ин турнира составил 1700 евро, что позволило собрать 808 игроков. Стартовый день длился трое суток, а в Day 2 вышли трое украинцев – Валерий Фирстенко, Николай Костырко и Дмитрий Быстровзоров.

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И если первые двое сошли с дистанции уже во второй день, то Дмитрий долгое время претендовал на финалку. Он оказался среди 59-ти участников, которые прошли Day 3.

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В одной из раздач Быстровзоров получил АТ и начал действовать агрессивно против голландца Ронни Лемменса с АК. Флоп подарил нашему спортсмену стрит-дро, поэтому Дмитрий продолжил ставить свои фишки и все же проиграл, не получив усиление.

В итоге украинец занял 36 место, что позволило ему завоевать 4795 евро. Его обидчик Лемменс оказался пятым, а победа досталась турку Фейзулле Караарслану. Покерист вернулся домой не только с кольцом, но и 204,5 тысячами евро.

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Отметим, что и Дмитрий не покинул Чехию без трофея. Неделю назад ему таки покорилось кольцо на WSOPC, подняв 116 тысяч на турнире Monsterstack.