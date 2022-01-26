26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
27 января 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глимт --
28 января 16:00
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
31 января 16:00
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Украинский "властелин кольца" провалился в попытке завоевать топовую награду

Анатолий Дерека
26 января, 16:52
Дмитрий Быстровзоров уже выигрывал кольцо WSOPC в этом году, однако в Главном событии серии он остановился в нескольких шагах от финалки

Дмитрий Быстровзоров уже завоевывал для Украины кольцо WSOPC

В эти дни в чешском Розвадове проходит серия WSOP International Circuit. В частности, осталось определить победителя Main Event, который получит от организаторов призовые и золотое кольцо.

Бай-ин турнира составил 1700 евро, что позволило собрать 808 игроков. Стартовый день длился трое суток, а в Day 2 вышли трое украинцев – Валерий Фирстенко, Николай Костырко и Дмитрий Быстровзоров.

Реклама

Читайте также: Чемпион мира угодил в налоговый скандал из-за триумфа в Лас-Вегасе

И если первые двое сошли с дистанции уже во второй день, то Дмитрий долгое время претендовал на финалку. Он оказался среди 59-ти участников, которые прошли Day 3.

Реклама

В одной из раздач Быстровзоров получил АТ и начал действовать агрессивно против голландца Ронни Лемменса с АК. Флоп подарил нашему спортсмену стрит-дро, поэтому Дмитрий продолжил ставить свои фишки и все же проиграл, не получив усиление.

В итоге украинец занял 36 место, что позволило ему завоевать 4795 евро. Его обидчик Лемменс оказался пятым, а победа досталась турку Фейзулле Караарслану. Покерист вернулся домой не только с кольцом, но и 204,5 тысячами евро.

Реклама

Отметим, что и Дмитрий не покинул Чехию без трофея. Неделю назад ему таки покорилось кольцо на WSOPC, подняв 116 тысяч на турнире Monsterstack.