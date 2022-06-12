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Украинец из Крыма заработал 15 тысяч долларов на Мировой серии покера

Анатолий Дерека
12 июня, 12:47
Павел Векслер во второй раз оказался в призах на WSOP 2022, выиграв в сумме 19 тысяч долларов

Павел Векслер - украинский покерист из Крыма / Фото: Академия покера

В Лас-Вегасе во всю проходит Мировая серия покера 2022. В "город грехов" съехались лучшие покеристы мира, которые разыгрывают между собой 89 золотых браслетов.

Украинцы также приехали на WSOP и уже добились некоторых успехов, а теперь к ним добавились новые. Ранее Павел Векслер заработал 3,5 тысячи долларов в ивенте по Безлимитному Холдему.

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Теперь же Павлу покорился более крупный выигрыш. В турнире №16 украинец занял 28-е место, подняв 15,4К. Победителем же стал австриец Штефан Лехнер. Парень не только добыл свой первый браслет, но и оформил бест-кэш.

Результаты финального стола турнира WSOP NLH:

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  1. Штефан Лехнер – 558,6 тыс. долларов
  2. Тоби Боас – 345,2 тыс. долларов
  3. Натан Расслер – 248,2 тыс. долларов
  4. Давид Мисциковски – 180,7 тыс. долларов
  5. Алекс Фоксен – 133,3 тыс. долларов
  6. Кевин Стивенс – 99,5 тыс. долларов
  7. Джои Вайссман – 75,2 тыс. долларов
  8. Николас Долен – 57,6 тыс. долларов
  9. Давиде Суриано – 44,7 тыс. долларов

Отметим, что Векслер является уроженцем Крыма, появившись на свет в селе под Симферополем. Однако в девятилетнем возрасте вместе с семьей эмигрировал в Израиль, а в покерной карьере представлял как Россию, так и Украину.

Также добавил в свой банкролл новые призовые и Богдан Сливинский. В ивенте №18 по Безлимитному Холдему он попал в ITM, однако довольно быстро вылетел, заработав 1,6К за 341-е место. Чемпионом стал американец Брайан Шульц, взявший 330 тысяч.

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Результаты финального стола турнира WSOP Freezout NLH:

  1. Брайан Шульц – 330 тыс. долларов
  2. Янг Сик Юм – 203,9 тыс. долларов
  3. Анджела Джордисон – 151,5 тыс. долларов
  4. Харри Рубин – 113,5 тыс. долларов
  5. Ник Пальма – 85,7 тыс. долларов
  6. Роберт Хофер – 65,3 тыс. долларов
  7. Тони Дам – 50,1 тыс. долларов
  8. Майкл Хольц – 38,8 тыс. долларов
  9. Кевин Легерски – 30,3 тыс. долларов

Кроме того, подошли к концу турниры №15 и №17. В первом покеристы соревновались в дисциплине Омаха Хай-Лоу. Равных в нем не было Даниэлю Заку, которому покорился второй браслет в карьере.

Результаты финального стола турнира WSOP Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship :

  1. Даниэль Зак – 440,7 тыс. долларов
  2. Дастин Дирксен – 272,4 тыс. долларов
  3. Юваль Бронштейн – 195,2 тыс. долларов
  4. Рей Дехаргани – 142,4 тыс. долларов
  5. Джейк Либескинд – 105,9 тыс. долларов
  6. Барт О'Коннелл – 80,2 тыс. долларов
  7. Алекс Ливингстон – 61,9 тыс. долларов
  8. Кейн Калас – 48,8 тыс. долларов
  9. Раймонд Хенсон – 39,2 тыс. долларов

А в турнире Mixed Triple Draw Lowball чемпионом стал Доминик Сарле. Для него это не только первый браслет, но и крупнейшие призовые в карьере. До этого турнира Доминик выиграл всего 52К за всю карьеру.

Результаты финального стола турнира WSOP Mixed Triple Draw Lowball (Limit) :

  1. Доминик Сарле – 164,2 тыс. долларов
  2. Джерри Вонг – 101,5 тыс. долларов
  3. Даниэль Штрелиц – 67,8 тыс. долларов
  4. Джон Моннетт – 46,2 тыс. долларов
  5. Мэттью Шрайбер – 32 тыс. долларов
  6. Алекс Эпштейн – 23 тыс. долларов
  7. Филип Эйсман – 16,8 тыс. долларов