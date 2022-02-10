Украина поборется за медали в скелетоне: где смотреть и какие шансы на золото Олимпиады-2022

Владислав Гераскевич

В Пекине в самом разгаре проходит зимняя Олимпиада-2022. 2,8 тысячи спортсменов съехались со всего мира, чтобы разыграть 109 комплектов медалей.

Среди них и сборная Украины, которую представят 45 спортсменов. Правда, их шансы на медали крайне низкие. Букмекеры и вовсе считают, что Украина не возьмет ни одной медали на Олимпийских Играх.

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Сегодня наша страна будет представлена в шести дисциплинах, в том числе свою борьбу за медаль начнет наш спортсмен в скелетоне Владислав Гераскевич.

Мужские соревнования будут поделены на два дня. В четверг нас ожидает первый и второй заезды, тогда как в пятницу состоится заезд и финал, где и будут разыграны медали.

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Тем временем, компания Parimatchоценила шансы Гераскевича на успех. Из 11-ти доступных кандидатов украинец имеет меньше всех шансов, коэффициент на него аж 250.00. Главными фаворитами видятся представители Германии и Латвии:

Кристофер Гротхер (Германия) – 3.50

Мартинс Дукурс (Латвия) – 4.20

Алекс Юнг (Германия) – 5.00

Александр Третьяков (ОКР) – 5.00

Гэн Вэньцян (Китай) – 6.00

Отметим, что старт соревнования намечен на 03:30 по киевскому времени, тогда как финал начнется в пятницу в 15:55. В прямой трансляции турнир будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.