Третий раз в призах! Самый успешный покерист Украины продолжает играть ради страны

Евгений Качалов - самый успешный покерист из Украины / Фото: PokerMatch

Покеристы из Украины продолжает понемногу собирать призы на Мировой серии покера, которая в эти дни проходит в Лас-Вегасе. Браслетов пока не завоевывали, однако немало тысяч долларов уже заработано.

Одним из самых активных наших игроков является амбассадор PokerMatch Евгений Качалов. Украинец поехал на WSOP с благородной миссией – собрать средства для гуманитарной помощи пострадавшим от войны соотечественникам.

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На днях Евгений уже в третий раз оказался в призовой зоне. Качалов не побоялся занести 1500 долларов бай-ина в турнир по Омахе Хай-Лоу. В итоге же украинец сумел заработать небольшие призы.

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Игрок запрыгнул на 186 место, что позволило ему увезти 2,4 тысячи долларов. Напомним, что процент от каждого выигрыша Евгения будут направлены на помощь Украине. Всего за три ивента Качалов заработал 28,4К.

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Победителем ивента стал игрок из Техаса Лоуренс Брандт. Покерист добыл не только свой первый браслет в карьере, но и в принципе впервые триумфовал за свою шестилетнюю карьеру. Общая сумма дохода Брандта от покера составляет 483К.

Результаты финального стола турнира WSOP Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better 8-Handed:

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