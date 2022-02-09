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Только посмотрите на эту милоту! Топовая красотка стала мамой близнецов (фото)

Павел Василенко
9 февраля, 18:16
Саша Лиу поделилась новостью, что родила двух мальчиков, которых назвала Лео и Лука. Очаровательные фото сыновей

Саша Лиу стала мамой близнецов / Фото: Instagram Саши Лиу

Красотка Саша Лиу является одним из лучших игроков в Омаху среди девушек. Покеристка родилась на Тайвани, однако уже в раннем возрасте эмигрировала в Европу.

Также у Саши есть и американское гражданство, а для проживания девушка выбрала Германию. В сентябре Саша Лиу с парнем обручились, сыграв свадьбу в Праге.

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А уже спустя несколько дней Лиу рассказала на своей страничке в Instagram о том, что ждет пополнение. Причем, красотка оказалась беременна сразу двойней! Постепенно девушка делилась в Instagram фото своего живота, показывая, как сильно и быстро он растет.

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А на днях девушка сообщила, что наконец-то стала мамой! У покеристки родила двое сыновей, которых она назвала Лео и Лука. Лиу поделилась милыми снимками с парнями сразу после родов.

Отметим, что за всю карьеру красотка заработала чуть более 300 тысяч долларов в живых турнирах. На счету Саши 11 триумфов в крупных ивентах, среди которых события по Омахе на Asian Poker Tour и The Wynn Classic в Лас-Вегасе.

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Крупнейшие призовые в карьере Лиу подняла на Главном событии WSOP 2019, заняв аж 324 место. За это девушка получила 38,2 тыс. долларов.

К слову, до последнего Саша оставалась в покерном мире, представляя интересы онлайн-рума. При этом Лиу не забывала и про офлайн, поучаствовав в Omaholics Show даже на последнем месяце.