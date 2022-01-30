Ставка на девственность и 36 часов игры в карты. Как Майкл Джордан стал лудоманом

Майкл Джордан - один из самых известных игроманов в мире спорта / Фото: Getty Images

Американский спортсмен Майкл Джордан по праву считается едва ли не лучшим баскетболистом в истории. "Его Воздушество" выиграл два золота Олимпиады и шесть раз становился чемпионом NBA.

Тем не менее одной из главных особенностей Джордана в околобаскетбольной жизни была увлеченность азартными играми. По слухам, Майкл был большим игроманом во время своей карьеры и остается им до сих пор.

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Это неудивительно, поскольку он является одним из самых высокооплачиваемых соперников, заработав за карьеру более миллиарда долларов. Нужно же было их куда-то тратить?

Майкла нередко замечали в Атлантик-сити, где он играл в казино и делал ставки на спорт. Также баскетболист любил делать ставки на игру в гольф со своим участием.

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Автор книги "Майкл и я: наша зависимость от азартных игр" Ричард Эскинас утверждал, что Майкл проиграл ему в гольф 1,25 миллиона долларов, однако согласился выплатить лишь 300 тысяч. Кроме того, экс-баскетболист Антуан Уокер рассказывал, как он с Майклом играл в пики более 36 часов подряд.

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В эту карточную игру играют по парам. В какой-то момент Джордан с Уокером проиграли оппонентам 900 тысяч долларов, однако Майкл не собирался останавливаться. В итоге баскетболисты отыграли почти все, но оставались в долгу 20К.

Но Джордан не хотел с этим мириться и в итоге стал еще больше влазить в "минус". Игра закончилась для спортсменов с балансом -180К.

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Пожалуй, самый резонансный случай лудомании Джордана случился в 1995 году с участием телеведущей Лизой Кеннеди. Она встретилась с Майклом в баре и во время ужина баскетболист неожиданно достал кости и предложил ей сыграть на ночь интима.

Для 23-летней Лизы это был шок, ведь, как она сама признается, девушка была еще девственницей. К тому же сам Джордан на тот момент уже был женат на Хуаните Аной, с которой позже развелся в 2006 году.

В итоге Кеннеди уговорила Джордана поставить на кон билеты на команду Knicks из Нью-Йорка. Справедливости ради, девушка в итоге выиграла у Майкла. Вот такой он неоднозначный, но не менее легендарный Air Jordan!