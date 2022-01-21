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Как вернуть азартного мужа домой? Дикая история из жизни советского чемпиона

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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21 января, 07:32
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Жена Игоря Нетто и советская актриса Ольга Яковлева нашла способ, как не позволить мужу проиграть деньги на скачках. Учимся и запоминаем!
Ольга Яковлева и Игорь Нетто имели много разногласий из-за походов футболиста на ипподром
Ольга Яковлева и Игорь Нетто имели много разногласий из-за походов футболиста на ипподром / Фото: Championat.ru

Советский игрок Игорь Нетто по праву считается одним из лучших футболистов в истории страны. Полузащитник по прозвищу "Гусь" всю карьеру провел в составе московского Спартака, став пятикратным чемпионом СССР.

Также Игорь добывал трофеи и со сборной, став победителем Олимпиады-1956 и Евро-1960. Однако при этом Нетто был известен своей любовью к азарту и ставкам на скачках.

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Полузащитник любил ходить на местный ипподром вместе с Андреем Старостиным и делать ставки. Это в корне не нравилось его жене Ольге Яковлевой, которая была известной советской актрисой. Настолько, что однажды она решила жестко проучить мужа.

Супруга Нетто признавалась, что у них нередко происходили скандалы на этой почве. Она спрашивала мужа: "Тебе некуда потратить деньги? Отдай их нуждающимся".

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В один из дней Ольга запретила Игорю идти на ипподром, но тот не послушался, оделся и ушел. После чего женщина позвонила организаторам скачек и попросила объявить по громкоговорителю, что в квартире Нетто начался пожар.

Они объявили и он быстро примчался домой. Яковлева признается, что они повеселились с той ситуации. К слову, в 1987 году пара развелась, а последние годы Нетто жил в семье брата и имел проблемы с памятью.

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