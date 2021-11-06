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20 ноября 00:00
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Главная Игра Крипто

"Squid вышел из игры"! Создатели криптовалюты "Игра в кальмара" заработали 3 миллиона и скрылись

Андрей Трофимов
6 ноября, 21:20
Все связанные аккаунты со Squid удалены, а сама криптовалюта обесценилась до двух долларов

Криптовалюта Squid оказалась "мыльным пузырем"

Нашумевший сериал "Игра в кальмара" (Squid Game) за последние месяцы стал мировой сенсацией. Кинолента оказалась самым популярным сериалом на известной стриминговой платформе Netflix.

Дошло до того, что 20 октября появилась криптовалюта Squid, которая с первых же дней стала бить рекорды. Так, за день курс валюты поднялся на 2400% и дошла до отметки 2,8 тысячи долларов.

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В итоге криптовалюту ждал крах. За прошлую неделю Squid полностью обесценилась, а ее основатели оказались мошенниками. Заработав на его продаже 3,38 миллиона, они скрылись.

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Создатели характеризовали Squid как криптовалюту play-to-earn. Ее приобретают для использования в онлайн-играх, а также для покупки экипировки, оружия и других бонусов.

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По мере прохождения уровней пользователи могли заработать токены и обменять их на национальную валюту. Правда, перепродать токены после покупки пользователи уже не смогли, что заставило инвесторов засомневаться в ценности.

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Сейчас же курс Squid снизился до 2,2 долларов, а ее выпуск был приостановлен. Сайт разработчиков неактивен, а профайлы, которые пиарили Squid в соцсетях, уже удалены.