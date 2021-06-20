Смотреть после полуночи! Почему фильм "Ночь покера" подойдет любителям ужастиков

Кинолента 2014 года порадует зрителей не только интересным актерским составом, но и будоражащим сюжетом, от которого стынет кровь

"Ночь покера" наверняка придется по душе любителям ужастиков / Фото: rottentomatoes.com

Фильмы о покере часто связаны с криминальной тематикой. Достаточно вспомнить "Казино Рояль" из серии кино про Джеймса Бонда или же триллер "Ловкие руки" с Сильвестром Сталлоне.

Впрочем, сегодня предлагаем вам окунуться в фильм ужасов, вышедший на экраны в 2014 году. Кинолента "Ночь покера" наверняка придется по вкусу любителям фильмов вроде "Пилы" или "Оно". Сюжет разворачивается в маленьком городке штата Индиана вокруг молодого полицейского Стэна Джетера. Парень недавно пошел на повышение, став детективом.

Главное хобби Стэна – покер, в который он привык играть со своими друзьями полицейскими. Во время посиделок компания обсуждает разные истории с убийствами и расследованиями. Кто бы мог подумать, что в один момент они пригодятся Джетеру в ловушке?

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Новоиспеченный детектив попадает в плен к маньяку вместе с дочерью одного из своих сотоварищей Эми. Парочка пытается найти выход из "тюрьмы", однако мучитель не собирается просто так их отпускать. Тут и приходят на выручку Стэну истории, о которых он узнал от своих друзей.

Как именно? Если вы любитель фильмов ужасов и не боитесь взглянуть страху в глаза, рекомендуем уделить полтора часа своего времени этому кино. В главных ролях сыграли Бо Мирчофф (известен по сериалу "Отчаянные домохозяйки") и Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу"), а также известный "Хеллбой" Рон Перлман. Особенно впечатлительным стоит воздержаться от данной киноленты. Недаром на ее просмотр рекомендуемый возрастной барьер 18+.