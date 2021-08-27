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Скандальный игрок разнес в пух и прах стоячий стол за 5 тысяч долларов

Андрей Трофимов
27 августа, 20:45
Американский игрок в покер Даг Полк раскритиковал производителей стоячих столов, которые призваны помочь покеристам с проблемами здоровья

Даг Полк - противник стоячих столов / Фото: Instagram Дага Полка

Даг Полк является одним из самых скандальных покеристов. К примеру, в 2017 году Полк обвинил Тома Двана в мошенничестве на ставках, а также неоднократно постил громкие твитты.

Теперь же американец наехал на ... стол! Причем, вовсе не покерный. Даг раскритиковал стоячий стол, который он купил за 5 тысяч долларов и остался им недоволен.

"7 лет назад меня обманули. Я купил за 5 тысяч стоячий стол, потому что поверил публикациям о том, как сильно он "меняет жизнь". Что же, моя жизнь и правда изменилась. Я потерял 5 тысяч долларов".

Пример стоячего стола:

Высокие столы с регулируемой высотой для работы стоя в свое время были очень популярны среди покеристов. Многие переходят на них из-за проблем со спиной, коленями и кровообращением, а также набором веса.

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Под твитом несколько человек написали о том, что благодаря такому столу избавились от разных болей, однако большинство всё же было солидарна с Полком.

Среди них была и популярная стримерша Кортни Джи. Девушка рассказала, что её стол с подъемным механизмом сломался и она даже не будет заморачиваться с починкой, ведь не собирается играть стоя.

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