Скандал! Известный покер-рум конфисковал призовые у игрока-любителя

Гостинг - один из самых популярных видов мошенничества в онлайн-покере / Фото: Pokernews

В мире онлайн-покера разгорается громкий скандал. Неделю назад игрок-любитель Дэвид Эйфворк выиграл турнир WPT500 с более чем 2 тысячами входов. Это принесло покеристу 160 тысяч долларов призовых.

Впрочем, покер-рум, который проводил данный ивент, забанил англичанина и конфисковал выигранные деньги. В чем же причина? Организатор обвиняет Эйфворка в одном из самых популярных видов мошенничества в покере – гостинге. Это означает, что аккаунтом Дэвида управлял не он, а более квалифицированный игрок.

Интересно, что соревнование было показано в прямой трансляции, поэтому эксперты и опытные игроки смогли разобрать тактику Дэвида. Большинство из них уверяет, что покерист-любитель действительно не действовал профессионально. Причиной же его успеха называют банальное везение и удачные руки. Вот несколько примеров с финального стола:

1. На руки Эйфворку прилетела пара тузов (АА), тогда как его оппоненту – "Анна Курникова"(АК). Выиграв данную раздачу, где он изначально был явным фаворитом, Дэвид начал вести себя спокойнее и не рисковал.

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2. В другой раздаче англичанин получил на руки даму с "десяткой" (QT), а его сопернику выпали король с валетом (KJ). Несмотря на более высокие шансы у соперника, на флопе выпадают валет и "девятка" с "восьмеркой" (J-9-8), закрывая Эйфворку стрит.

3. На финальной раздаче у Дэвида попались червовый туз с "пятеркой" крест (А5), а сопернику – пара тузов (АА). Несмотря на откровенно неудачную руку, Эйфворк вывел оппонента в олл-ин. После этого на столе выпадают четыре червовые карты, которые оформляют британцу флеш!

Сам Дэвид высказал предположение, что его могли заподозрить в гостинге из-за того, что он семь месяцев жил с другом, который также играет в покер. Из-за этого у них был одинаковый IP. При этом Эйфворк поднял данную проблему в одном из покер-комьюнити, где ему на помощь отозвался даже Мэйсон Мальмут (автор книг про покер). Писатель предложил нанять адвокатов, которые разбираются в законодательстве Великобритании в данных вопросах.