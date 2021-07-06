Швабра ей к лицу: покерная красотка примерила на себя костюм домохозяйки (фото)

Кара Скотт любит показывать себя не только в бикини, но и в других неординарных образах

Красотка Карра Скотт - одна из самых горячих девушек в мире покера / Фото: Instagram Кары Скотт

Канадская телеведущая Кара Скотт является одной из самых красивых девушек в мире покера. Девушка начинала карьеру в тайском боксе и вела передачи о единоборствах, однако позже вникла в карточный мир и сама села за овальный стол.

Всего же Кара за свою карьеру заработала более 600 тысяч долларов. Кроме того, Скотт активно ведет Instagram, где дразнит подписчиков соблазнительными фото. Недавно канадка выложила аппетитные снимки в образе домохозяйки. Особенно забавной вышла фотография со шваброй!

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