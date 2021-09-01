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Шоумен Дядя Жора стал амбассадором крупнейшего покер-рума Украины (фото)

Андрей Трофимов
1 сентября, 12:30
Известный ведущий и комик Вадим Мичковский в ближайший год будет поднимать настроение игрокам на PokerMatch

Дядя Жора - новый амбассадор PokerMatch / Фото: PokerMatch

Недавно крупнейший покер-рум Украины PokerMatch представил крутую команду экспертов. Теперь же компания презентовала своего нового медиаамбассадора.

Им стал популярный шоумен и ведущий Вадим Мичковский, более известный под псевдонимом Дядя Жора. Уроженец Хмельницкого подписал контракт с PokerMatch на один год и не скрывал радости от своей новой роли:

"Для меня большая честь стать новым медиаамбассадором такого известного бренда, как PokerMatch. Обещаю, что теперь играть станет намного веселее. Дядя Жора выходит на арену большого спорта!

Теперь будем играть с улыбками, а побеждать только на позитиве. Я – за веселье, азарт и победу. Так что запасайтесь хорошим настроением и до встречи на стримах и ближайших покерных сериях!"

Уже совсем скоро зрители смогут наблюдать за стримами Дяди Жоры. Там шоумен будет играть в покер, крутить слоты, общаться с игроками и поднимать им настроение веселыми анекдотами.

Кроме того, Вадим станет активным участником оффлайн-событий компании, а также будет продвигать бренд в соцсетях. CEO PokerMatch International Руслан Бангерт прокомментировал подписание контракта с Дядей Жорой:

"Мы очень рады, что Вадим теперь в команде PokerMatch. Он, безусловно, даст заряд отличного настроения всем нашим игрокам и сможет привлечь новичков.

PokerMatch продолжает удивлять рынок и пользователей. Теперь вместе с Дядей Жорой наше комьюнити будет расти еще быстрее. В добрый час!"

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