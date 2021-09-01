Шоумен Дядя Жора стал амбассадором крупнейшего покер-рума Украины (фото)

Дядя Жора - новый амбассадор PokerMatch / Фото: PokerMatch

Недавно крупнейший покер-рум Украины PokerMatch представил крутую команду экспертов. Теперь же компания презентовала своего нового медиаамбассадора.

Им стал популярный шоумен и ведущий Вадим Мичковский, более известный под псевдонимом Дядя Жора. Уроженец Хмельницкого подписал контракт с PokerMatch на один год и не скрывал радости от своей новой роли:

"Для меня большая честь стать новым медиаамбассадором такого известного бренда, как PokerMatch. Обещаю, что теперь играть станет намного веселее. Дядя Жора выходит на арену большого спорта! Теперь будем играть с улыбками, а побеждать только на позитиве. Я – за веселье, азарт и победу. Так что запасайтесь хорошим настроением и до встречи на стримах и ближайших покерных сериях!"

Уже совсем скоро зрители смогут наблюдать за стримами Дяди Жоры. Там шоумен будет играть в покер, крутить слоты, общаться с игроками и поднимать им настроение веселыми анекдотами.

Кроме того, Вадим станет активным участником оффлайн-событий компании, а также будет продвигать бренд в соцсетях. CEO PokerMatch International Руслан Бангерт прокомментировал подписание контракта с Дядей Жорой: