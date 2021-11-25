Шестеро игроков добыли по два браслета WSOP в этом году. Кто они?

Джереми Осмус (слева), Майкл Аддамо (в центре) и Энтони Зинно (справа) удачно провели Мировую серию покера / Фото: WSOP

Позавчера в Лас-Вегасе подошла к концу Мировая серия покера. Лучшие игроки со всего мира съехались в казино Rio, чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов.

На мероприятия пускали лишь вакцинированных покеристов. Но и с этим ограничением возвращение "живого" покера после пандемии коронавируса стало глотком свежего воздуха.

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На этих ивентах было определено 82 чемпиона, среди которых был и рекордсмен Фил Хельмут. PokerBrat и до этого удерживал лидерство по количеству наград на WSOP (15), однако триумф в ивенте по Лоуболлу позволил повысить отметку до 16-ти.

Отдельно стоит выделить и мультичемпионов турниров. На этой серии шестеро игроков сумели пополнить свою копилку сразу двумя браслетами:

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Самый большой разброс выше у Джереми Осмуса. Американец праздновал победу в третьем ивенте Covid-19 Relief NLH, а также в турнире хайроллеров по Омахе №84.

Наименьший же разброс вышел у Энтони Зинно. Покер-про оказался лучшем в 19-ом ивенте по Стаду, а уже через неделю выиграл браслет в турнире №27 H.O.R.S.E.

Еще одним мультичемпионом стал Скотт Болл. Известный мошенник и основатель "Покера" на Twitch взял относительно недорогие ивенты – №25 за 5 тысяч и №68 за 1111 долларов. Оба – в Холдеме.

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Два браслета покорились и главной сенсации 2021 года Майклу Аддамо. Австралиец выиграл хайроллерский ивент по Холдему (№38) за 50К, а под конец серии показал свою гениальность в еще более дорогом турнире (№87 за 100 тысяч).

Успешно пофеерил и Кевин Герхарт. В ивенте №40 H.O.R.S.E американец с лихвой окупил потраченные 10 тысяч на взнос. А в 62-ом турнире Кевину не было равных в Омахе.