Седьмой браслет Украины! Владислав Мартыненко выиграл турнир WSOP Online (видео)

WSOP проводит 33 онлайн-турнира для определения новых обладателей браслетов / Фото: WSOP

В августе известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Вчера же завершился ивент FIFTY STACK.

Участие в нем приняли более 1300 игроков, которые внесли по 1,5 тысячи долларов бай-ина. Победителем в нем стал украинский покерист Владислав Мартыненко. Весь финальный стол игрок был одним из фаворитов, однако не захватывал чиплидерство.

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Однако когда в игре оставались пятеро участников, Влад совершил рывок, выбив Эрмо Коску. Украинцу прилетела пара валетов (JJ) и с ними он сумел взять верх над оппонентом с QQ.

Когда же трое игроков остались за столом, все решилось в две раздачи. Сначала Джака с парой десяток (ТТ) отправил в нокаут Куваева (К2), а уже в следующей руке с А6 поддержал олл-ин Влада (А7). Семерка позволила украинцу триумфовать.

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Владислав Мартынов выиграл браслет WSOP

Для Украины это всего лишь седьмой браслет WSOP в истории. В этой же серии пару недель назад браслет покорялся Андрею Держипильскому.

Ранее же главный приз Мировой серии покера покорялся Евгению Качалову, Дмитрию Быстровзорову, Игорю Дубинскому, а также дважды Алексею Ковальчуку.

Результаты финального стола WSOP Event #29 FIFTY STACK: