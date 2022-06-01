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Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
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Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
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Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
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Чехия --
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Главная Игра Новости покера

Самый титулованный игрок в покер пропустил открытие WSOP из-за диареи

Анатолий Дерека
1 июня, 15:29
Судя по всему, Фил Хельмут неудачно съездил в Мексику и теперь вынужден отменить свое участие в стартовых ивентах Мировой серии покера

Фил Хельмут пропустит старт WSOP 2022 / Фото: Pokernews

Сегодня ночью стартовала Мировая серия покера 2022. В Лас-Вегас съехались самые крутые игроки со всего мира, чтобы разыграть между собой 89 золотых браслетов.

Недавно состоялась церемония открытия WSOP, которую провела звезда реалити-шоу Лиза Вандерпамп. В этом году серия впервые за 15 лет сменила место и теперь будет проходить в отелях Horseshoe и Paris.

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Мероприятие должен был посетить и самый титулованный покерист в истории Фил Хельмут. PokerBrat собирался сразу же принять участие в ивенте №2 для хайроллеров за 100 тысяч долларов.

Впрочем, его планам не было суждено сбыться. Как сообщил Хельмут на своей страничке в Twitter, ему пришлось пропустить церемонию открытия из-за диареи, которая разыгралась у него после поездки в Мексику.

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Фил Хельмут – рекордсмен по браслетам WSOP / Фото: Instagram Фила Хельмута

По этой же причине Фил заявил, что не сможет сыграть в турнире хайроллеров. Игрок планирует вернуться в строй к хедз-ап ивенту №6 за 25 тысяч долларов, который стартует уже завтра.

Напомним, что Хельмут – рекордсмен по количеству браслетов WSOP в карьере (16). Кроме того, американец дважды триумфовал на Main Event и заработал за свою карьеру почти 28 миллионов.