Самый титулованный игрок в покер пропустил открытие WSOP из-за диареи

Фил Хельмут пропустит старт WSOP 2022 / Фото: Pokernews

Сегодня ночью стартовала Мировая серия покера 2022. В Лас-Вегас съехались самые крутые игроки со всего мира, чтобы разыграть между собой 89 золотых браслетов.

Недавно состоялась церемония открытия WSOP, которую провела звезда реалити-шоу Лиза Вандерпамп. В этом году серия впервые за 15 лет сменила место и теперь будет проходить в отелях Horseshoe и Paris.

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Мероприятие должен был посетить и самый титулованный покерист в истории Фил Хельмут. PokerBrat собирался сразу же принять участие в ивенте №2 для хайроллеров за 100 тысяч долларов.

Впрочем, его планам не было суждено сбыться. Как сообщил Хельмут на своей страничке в Twitter, ему пришлось пропустить церемонию открытия из-за диареи, которая разыгралась у него после поездки в Мексику.

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Фил Хельмут – рекордсмен по браслетам WSOP / Фото: Instagram Фила Хельмута

По этой же причине Фил заявил, что не сможет сыграть в турнире хайроллеров. Игрок планирует вернуться в строй к хедз-ап ивенту №6 за 25 тысяч долларов, который стартует уже завтра.

Напомним, что Хельмут – рекордсмен по количеству браслетов WSOP в карьере (16). Кроме того, американец дважды триумфовал на Main Event и заработал за свою карьеру почти 28 миллионов.