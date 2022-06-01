1 червня 19:00
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Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
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Швейцарія --
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Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
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Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Найтитулованіший гравець у покер пропустив відкриття WSOP через діарею

Анатолій Дерека
1 червня, 15:29
Судячи з усього, Філ Хельмут невдало з'їздив до Мексики і тепер змушений скасувати свою участь у стартових івентах Світової серії покеру

Філ Хельмут пропустить старт WSOP 2022 / Фото: Pokernews

Сьогодні вночі стартувала Світова серія покеру 2022. До Лас-Вегаса з'їхалися найкрутіші гравці зі всього світу, щоб розіграти між собою 89 золотих браслетів.

Нещодавно відбулася церемонія відкриття WSOP, яку провела зірка реаліті-шоу Ліза Вандерпамп. Цього року серія вперше за 15 років змінила місце і тепер проходитиме у готелях Horseshoe та Paris.

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Захід мав відвідати й найтитулованіший покерист в історії Філ Хельмут. PokerBrat збирався одразу взяти участь в івенті №2 для хайролерів за 100 тисяч доларів.

Втім, його планам не судилося збутися. Як повідомив Хельмут на своїй сторінці в Twitter, йому довелося пропустити церемонію відкриття через діарею, яка розігралася у нього після поїздки до Мексики

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Філ Хельмут – рекордсмен по браслетах WSOP / Фото: Instagram Філа Хельмута

З цієї ж причини Філ заявив, що не зможе зіграти у турнірі хайролерів. Гравець планує повернутися до хедз-ап івенту №6 за 25 тисяч доларів, який стартує вже завтра.

Нагадаємо, що Хельмут – рекордсмен за кількістю браслетів WSOP у кар'єрі (16). Крім того, американець двічі тріумфував на Main Event та заробив за свою кар'єру майже 28 мільйонів.