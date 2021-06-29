Самый богатый покерист мира Брин Кенни "слился" перед горячим баттлом со скандальным оппонентом

Американские хайроллеры устроили перепалку в Twitter, после чего Даг Полк вызвал Брина Кенни на хедз-ап баттл

Похоже, Даг Полк (справа) нажил себе еще одного врага - Брина Кенни (слева)

В эти дни проходит горячий покерный баттл между бизнесменом Биллом Перкинсом и покеристом Лэндоном Тайсом. Похожую дуэль, однако на фоне конфликта, могли организовать другие известные игроки – Брин Кенни и Даг Полк.

История началась с публикации Кенни в Twitter, где он прорекламировал свои обучающие курсы по покеру. В тексте Брин упомянул также, что все остальные курсы по сравнению с его – мусор. Мимо этого не смог пройти скандальный игрок Даг Полк, у которого уже возникали конфронтации с Томом Дваном.

Американец ответил Кенни саркастическим комментарием, что его курсы полный отстой, за что был назван Брином овцой. Перепалка дошла до того, что Даг предложил оппоненту хедз-ап баттл: "Если я овца в хедз-апе, это должен быть легко для тебя. Лимиты 500 / 1000 долларов, 2 стола, 100 ББ, по 1 миллиону с каждого. Я бы уничтожил тебя, так что давай посмотрим, какие отговорки ты придумаешь".

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Однако битве пока не суждено случиться. Кенни ответил отказом, заявив, что для него это будет пустой тратой времени. Напомним, что Брин является самым богатым покеристом в истории, заработав за свою карьеру более 56 миллионов долларов.