Самоутвердился за счет жены. Филип Хуей в третий раз стал триумфатором Мировой серии покера

Филип Хуи - триумфатор турнира по Омахе на WSOP

На Мировой серии покера продолжают выигрывать золотые браслеты. WSOP 2022 прошла экватор, а в конце следующей недели стартует Main Event.

Пока же постепенно определяются все новые победители серии. Вчера завершился турнир по Омахе PLO за 1500 долларов. Он вызвал интерес почти у полутора тысяч игроков, из которых в призах оказалось 216.

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Победа досталась американцу из Флориды с забавной фамилией Филип Хуей. Парень начал финалку со средним стеком, но в итоге дошел до хедз-апа и одолел француза Даниэля Торджмана.

Филип заработал не только 311 тысяч, но и третий браслет в карьере. По этому показателю Хуей наконец-то смог обогнать свою жену Лони Харвуд Хуей, у которой их осталось два (2013 и 2015 года).

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Результаты финального стола турнира WSOP Pot-Limit Omaha 8-Handed :