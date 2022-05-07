Российский комментатор собрал 9 тысяч долларов на помощь украинским беженцам

Михаил Семин - игрок в покер из России

Во время войны России с Украиной нашу страну поддерживает весь цивилизованный мир. Знаменитости помогают нашим гражданам и армии всякими способами, собирая деньги на благотворительность.

Интересно, что при этом даже некоторые россияне изъявляют желание помочь украинцам, которые страдают от фашизма со стороны армии РФ. Один из них – покерист из России Михаил Семин.

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Игрок и комментатор принял участие в покерном марафоне, который длился две недели. Он был посвящен сбору средств для благотворительного фонда Emergency Response Fund for Ukraine.

Михаил отчитался об успехах на своей страничке в Instagram. Покерист отыграл 300 турниров и 40 раз попадал в ITM, а также совершил немало нокаутов. Всего Семин выиграл 29,3 тысячи долларов.

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Из них россиянин 30% отправил на счет фонда. Таким образом, Семин собрал 8,7 тысячи долларов для гуманитарной помощи украинцам, которые остались без дома из-за войны с Россией.

Отметим, что фонд Emergency Response Fund for Ukraine был основан самым успешным украинским покеристом Евгением Качаловым, а также Лукой Пагано в сотрудничестве с Фондом короля Бодуэна США.