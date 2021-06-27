Роналду пустился "во все тяжкие": как Криштиану сражался с Джесси Пинкманом за покерным столом (видео)

Четыре года назад форвард сборной Португалии провел увлекательную дуэль с популярным актером Аароном Полом

Криштиану Роналду провел яркую карточную дуэль с Аароном Полом

Сегодня футбольная сборная Португалии сыграет против бельгийцев в матче 1/8 финала Евро-2020. Главная надежда команды Фернанду Сантуша – форвард Криштиану Роналду, отличившийся на этом турнире уже пятью голами.

Несмотря на сумасшедшие успехи в футболе, CR7 увлекается и другими видами спорта, в том числе и покером. Неудивительно, что крупнейшие покер-румы отчаянно боролись за подписание контракта с Криштиану. Сам же игрок довольно понятно объяснил свое пристрастие к покеру.

"Я начал играть в покер несколько лет назад и ценю игру за соревновательный дух, стратегию и веселье. Очень хочется попробовать свои силы как в онлайне, так и в живых турнирах, чтобы сыграть со своими поклонниками. Хоть я и живу футболом, покер всегда был моей игрой".

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К слову, четыре года назад Роналду снялся в рекламном ролике покер-рума вместе с известным актером Аароном Полом, который сыграл Джесси Пинкмана в популярном сериале "Во все тяжкие". Знаменитости решили провести хедз-ап турнир, чтобы определить чемпиона в своей дуэли.

Криштиану взял в тренеры популярную покеристку Ванессу Селбст, а Пол выбрал себе хоккеистку на траве Фатиму Морейро де Мело, которая в свое время играла в покер против Андрея Шевченко. Чем же закончилась дуэль селебритис? Предлагаем узнать на видео! К слову, на нем доступны русские субтитры.