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Раздача на 80 тысяч: датский игрок выиграл супертурнир в Мадриде (видео)

Анатолий Дерека
23 мая, 21:04
Хайроллер Хенрик Хеклен стал чемпионом Main Event Triton Poker Open, подняв более двух миллионов евро

Хенрик Хеклен - чемпион Main Event Triton Poker Open / Фото: Pokeroff

Подходит к концу элитная покерная серия Triton Poker Open, которую в этом году принял Мадрид. Лучшие игроки съехались в столицу Испании, чтобы разыграть ценные призовые.

Сегодня же определился чемпион Main Event. Бай-ин события составил аж 100 тысяч евро, что не помешало организаторам собрать аж 93 входа, нарастив призовой фонд до 9,3М.

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В призах оказалось 13 покеристов, а до хедз-апа дошли датчанин Хенрик Хеклен и турок Орпен Кисачикоглу. Перед дуэлью ребята договорились о сделке, оставив на кону лишь 80К призовых. И в итоге хедз-ап завершился в одну раздачу!

Получив пару четверок, Орпен пошел в олл-ин и его поддержал Хенрик с КК. Никто не получил усиление пары на столе, поэтому чемпионом в итоге стал датчанин.

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Это уже второй триумф Хеклена на Triton Poker Open, первая победа случилась в 2019 году. Всего за свою карьеру скандинавский игрок выиграл 7,1 миллион долларов.

Результаты Main Event Triton Poker Open:

  1. Хенрик Хеклен – 2,17 млн евро
  2. Орпен Кисачикоглу – 2,01 млн евро
  3. Кевин Паке – 1,13 млн евро
  4. Алексейс Поняковс – 888 тыс. евро
  5. Сэм Грэфтон – 716 тыс. евро
  6. Патрик Антониус – 558 тыс. евро
  7. Бруно Фолькманн – 440,5 тыс. евро
  8. Альфред Декаролис – 344 тыс. евро
  9. Сэм Гринвуд – 260,5 тыс. евро