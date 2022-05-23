Раздача на 80 тысяч: датский игрок выиграл супертурнир в Мадриде (видео)

Хенрик Хеклен - чемпион Main Event Triton Poker Open / Фото: Pokeroff
Подходит к концу элитная покерная серия Triton Poker Open, которую в этом году принял Мадрид. Лучшие игроки съехались в столицу Испании, чтобы разыграть ценные призовые.
Сегодня же определился чемпион Main Event. Бай-ин события составил аж 100 тысяч евро, что не помешало организаторам собрать аж 93 входа, нарастив призовой фонд до 9,3М.
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В призах оказалось 13 покеристов, а до хедз-апа дошли датчанин Хенрик Хеклен и турок Орпен Кисачикоглу. Перед дуэлью ребята договорились о сделке, оставив на кону лишь 80К призовых. И в итоге хедз-ап завершился в одну раздачу!
Получив пару четверок, Орпен пошел в олл-ин и его поддержал Хенрик с КК. Никто не получил усиление пары на столе, поэтому чемпионом в итоге стал датчанин.
Это уже второй триумф Хеклена на Triton Poker Open, первая победа случилась в 2019 году. Всего за свою карьеру скандинавский игрок выиграл 7,1 миллион долларов.
Результаты Main Event Triton Poker Open:
- Хенрик Хеклен – 2,17 млн евро
- Орпен Кисачикоглу – 2,01 млн евро
- Кевин Паке – 1,13 млн евро
- Алексейс Поняковс – 888 тыс. евро
- Сэм Грэфтон – 716 тыс. евро
- Патрик Антониус – 558 тыс. евро
- Бруно Фолькманн – 440,5 тыс. евро
- Альфред Декаролис – 344 тыс. евро
- Сэм Гринвуд – 260,5 тыс. евро