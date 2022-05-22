Игра
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польши в Киеве 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Миллионер из Австралии продолжает покорять Мадрид благодаря покеру

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 мая, 18:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лучший покерист 2021 года Майкл Аддамо ранее не выигрывал турниры на Triton Poker Open, однако в этом году ему покорился уже второй титул
Майкл Аддамо уже дважды триумфовал на Triton Poker Open 2021
Майкл Аддамо уже дважды триумфовал на Triton Poker Open 2021 / Фото: cardplayer.com

Серия Triton Poker Open продолжается. Престижные ивенты в этом году проходят в Мадриде, собрав в столице Испании весь покерный бомонд.

Главной звездой серии становится австралиец Майкл Аддамо, ставший лучшим игроком в 2021 году. Тогда покерист сумел за 12 месяцев заработать более 9 миллионов долларов.

Реклама

Читайте также: Игрок из Беларуси выиграл 1,3 миллиона долларов на турнире в Мадриде

В этом же году Майкл долгое время молчал, однако именно на Triton Poker Open выстрелил. Недавно ему покорился ивент хайроллеров с бай-ином 20 тысяч евро.

А вчера Аддамо стал победителем турнира аж за 75К. На событие зарегистрировалось 40 игроков, которые сделали еще 23 ре-энтри, нарастив призовой фонд до 4,7М.

Реклама

Читайте также: Игрок потерял крупный банк с каре тузов из-за дикого фейла

В итоге австралиец дошел до хедз-апа с британцем Стивеном Чидвиком. Несмотря на победу, Майкл заработал меньше оппонента – 1,15М против 1,29М у Стивена.

Зато это помогло ему войти в ТОП-40 рейтинга All Time Money List. Всего за карьеру у Аддамо 19,5 миллиона дохода от покера.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
МАЙ
Стивен Чидвик
Стивен Чидвик
Крис Фергюсон
Крис Фергюсон
Хоссейн Энсан
Хоссейн Энсан
1 /2
Дни рождения мая
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять