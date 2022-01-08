Пять главных претендентов на звание лучшего игрока-2021. Выбираем покериста года

Пятерка лучших игроков 2021 года
2021 год подошел к концу. Подводя его покерные итоги, обязательно хочется выделить лучшего игрока. Правда, в покере четкого критерия определения самого-самого нет.
Кто-то судит по количеству выигранных призовых, другие обращают внимание лишь на победы в ивентах, а для некоторых значение имеет лишь Мировая серия покера (аналог чемпионата мира). Вашему вниманию – пятерка покеристов, которые смело могут претендовать на звание лучшего игрока 2021 года.
В свою очередь, АЛИ ИМСИРОВИЧ попадал в ITM аж 53 раза и добыл за год 14 побед. Парень триумфовал в нескольких ивента PokerGo и стал лучшим игроком года по версии организации, а также недавно был признан POY от Global Poker Awards. Признание от таких крутых организаций может нивелировать разницу в 3 миллиона призовых от Аддамо.
В этом году сменился лидер в рейтинге самых успешных покеристов в истории, им стал ДЖАСТИН БОНОМО. На начало года американец был вторым в рейтинге All Time Money List и отставал от Брина Кенни на 3 с лишним миллиона. Тем не менее, за сентябрь и декабрь Бономо заработал по миллиону долларов и сумел обойти Брина по количеству общих призовых за карьеру. Это историческое достижение!
Для тех, кто признают в первую очередь авторитет Мировой серии покера, лучшим игроком года видится победитель WSOP Main Event КОРАЙ АЛДЕМИР. Австриец немецкого происхождения часто попадал в ITM за год, но именно триумф в Главном событии WSOP позволил ему поднять аж 8 миллионов и войти в историю. Позади Корая остались более 6,5 тысяч игроков!
Впрочем, для истинных любителей WSOP лучшим на все времена наверняка остается рекордсмен по браслетам на Мировой серии покера ФИЛ ХЕЛЬМУТ. В этом году PokerBrat заработал более 2 миллионов, попал в 7 ITM на Мировой серии покера, а также добыл рекордный 16-ый браслет, укрепив свое лидерство в рейтинге. Кроме того, Хельмут эпично зажег на телешоу High Stakes Duel, уверенно выбив в хедз-апах Антонио Эсфандиари, Даниэля Негреану и Ника Райта. Разве не огонь?