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Пять главных претендентов на звание лучшего игрока-2021. Выбираем покериста года

Анатолий Дерека
8 января, 17:00
Прошедший год стал прорывом сразу для нескольких топовых игроков в покер. Рассказываем, кто может назвать себя лучшим покеристом-2021

Пятерка лучших игроков 2021 года

2021 год подошел к концу. Подводя его покерные итоги, обязательно хочется выделить лучшего игрока. Правда, в покере четкого критерия определения самого-самого нет.

Кто-то судит по количеству выигранных призовых, другие обращают внимание лишь на победы в ивентах, а для некоторых значение имеет лишь Мировая серия покера (аналог чемпионата мира). Вашему вниманию – пятерка покеристов, которые смело могут претендовать на звание лучшего игрока 2021 года.

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Австралиец МАЙКЛ АДДАМО выиграл больше всех призовых за год. Игроку покорились аж 9,4 миллиона, которые он добыл всего в 13-ти ивентах. Майкл четырежды пробивал отметку в 1М, а также выиграл два золотых браслета WSOP. Настоящий мастер хайроллерских турниров!

В свою очередь, АЛИ ИМСИРОВИЧ попадал в ITM аж 53 раза и добыл за год 14 побед. Парень триумфовал в нескольких ивента PokerGo и стал лучшим игроком года по версии организации, а также недавно был признан POY от Global Poker Awards. Признание от таких крутых организаций может нивелировать разницу в 3 миллиона призовых от Аддамо.

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В этом году сменился лидер в рейтинге самых успешных покеристов в истории, им стал ДЖАСТИН БОНОМО. На начало года американец был вторым в рейтинге All Time Money List и отставал от Брина Кенни на 3 с лишним миллиона. Тем не менее, за сентябрь и декабрь Бономо заработал по миллиону долларов и сумел обойти Брина по количеству общих призовых за карьеру. Это историческое достижение!

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Для тех, кто признают в первую очередь авторитет Мировой серии покера, лучшим игроком года видится победитель WSOP Main Event КОРАЙ АЛДЕМИР. Австриец немецкого происхождения часто попадал в ITM за год, но именно триумф в Главном событии WSOP позволил ему поднять аж 8 миллионов и войти в историю. Позади Корая остались более 6,5 тысяч игроков!

Фил Хельмут – рекордсмен по браслетам WSOP / Фото: Instagram Фила Хельмута

Впрочем, для истинных любителей WSOP лучшим на все времена наверняка остается рекордсмен по браслетам на Мировой серии покера ФИЛ ХЕЛЬМУТ. В этом году PokerBrat заработал более 2 миллионов, попал в 7 ITM на Мировой серии покера, а также добыл рекордный 16-ый браслет, укрепив свое лидерство в рейтинге. Кроме того, Хельмут эпично зажег на телешоу High Stakes Duel, уверенно выбив в хедз-апах Антонио Эсфандиари, Даниэля Негреану и Ника Райта. Разве не огонь?

Кто для вас лучший покерист 2021 года?