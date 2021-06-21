Путь из тенниса за овальный стол: как Патрик Антониус покорял мир онлайн-покера

Финнский покерист заработал более 4 миллионов в интернете, хотя его изначальные планы на жизнь никак не были связаны с картами

Патрик Антониус удачно сменил теннис на покер / Фото: Instagram Патрика Антониуса

Вчера Патрик Антониус сумел добыть уверенную победу над Дагом Полком в WPT Heads Up Championship. Однако если вспомнить историю одного из лучших покеристов в мире, за овальным столом его могло и вовсе не быть.

Уроженец Финляндии изначально планировал стать теннисистом, однако серьезная травма спины помешала ему начать профессиональную карьеру с ракеткой в руках. Поработав некоторое время моделью, Патрик сел за покерный стол благодаря своим друзьям, которые познакомили его с карточным миром.

Первым крупным турниром, который Антониус сумел выиграть, стало Главное событие Европейского покерного тура (EPT) в 2005 году. Крупнейшие призовые покорили Патрику три года назад, когда он выиграл более 3 миллионов за второе место на ивенте Super High Roller Bowl China.

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Впрочем, громче всего Антониус заявил о себе в интернете. Именно в онлайне финн побил рекорд по самому крупному выигранному банку. На турнире по Омахе игрок выиграл за раздачу 1,35 миллиона долларов, собрав две пары королей и "пятерок" (КК-55).

Кроме того, Патрик также принял участие в самом большом банке в истории программы Poker After Dark (561,8 тысячи долларов). Однако в этот раз он оказался проигравшим. Собрав сет из "десяток", финнский игрок уступил Тому Двану, у которого была та же комбинация, но из королей.

К слову, с тем же Дваном Антониус заключил пари, что обыграет его за 50 тысяч раздач, имея фору в бай-ине (полмиллиона против полутора со стороны Тома). Впрочем, обещанное количество рук пара так и не сыграла. Дван и Антониус отыграли почти 40 тысяч раздач и ощутимое преимущество было на стороне Тома (около 2 миллионов долларов).