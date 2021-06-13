Приключения Джеймса Бонда за покерным столом – в культовом фильме "Казино Рояль"

Дэниел Крейг сыграл главную роль в фильме "Казино Рояль" / Фото: rottentomatoes.com

Покер стал культовой игрой в XXI веке. Неудивительно, что она часто фигурирует в кино. Одним из самых известных покерных фильмов можно назвать "Казино Рояль" – одна из лент в серии про Джеймса Бонда.

Сюжет повествует об "агенте 007", который только начал работать на королеву и наводить страх на весь преступный мир. Джеймс получает задание выйти на след террористической организации через преступника на Мадагаскаре. Цепочка событий и смертей выводят Бонда на крупного банкира, которому сорвал теракт самолета.

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Преступник теряет крупные деньги из-за срыва операции и решает отыграть их за покерным столом. Однако и там появляется Бонд, чтобы помешать оппоненту добиться цели. Агент 007 отлично читает игру банкира, однако тому так и не суждено было доиграть до конца. Почему? Советуем насладиться кинолентой на два с половиной часа, чтобы получить удовольствие от невероятно закрученного сюжета и отличной актерской игры Дэниела Крейга и Евы Грин.