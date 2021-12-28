Праздник приближается! Покерная няшка поразила своим видом на восьмом месяце беременности (фото)

Саша Лиу с мужем ждут двойню / Фото: Instagram Саши Лиу

Красотка Саша Лиу является одной из топ-игроков в Омаху среди представительниц прекрасного пола. Девушка родилась в Тайвани, однако в детстве переехала в Европу.

Кроме того, Саша получила американское гражданство, хотя для проживания выбрала Германию. В сентябре Лиу обручилась со своим парнем, а свадьбу сыграли в Праге.

Буквально через несколько недель после свадьбы Лиу поведала на своей страничке в Instagram о том, что они с мужем ждут пополнение, причем сразу двойней. Вот так красотка выглядела на третьем месяце беременности.

А на днях Саша показала новые снимки своей беременности. Девушка уже на восьмом месяце и ее животик уже достиг впечатляющих размеров. Покеристка также уточнила, что ожидает двух мальчикок.

Отметим, что за всю карьеру красотка заработала чуть более 300 тысяч долларов в живых турнирах. На счету Саши 11 триумфов в крупных ивентах, среди которых события по Омахе на Asian Poker Tour и The Wynn Classic в Лас-Вегасе.

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Крупнейшие призовые в карьере Лиу подняла на Главном событии WSOP 2019, заняв аж 324 место. За это девушка получила 38,2 тыс. долларов.