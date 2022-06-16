Помощь Украине из Лас-Вегаса! Украинец выиграл почти 6 тысяч долларов в покер

Евгений Качалов - самый успешный покерист из Украины / Фото: PokerMatch

Мировая серия покера 2022 в самом разгаре. Лучшие игроки со всего мира разыгрывают 89 золотых браслетов в Лас-Вегасе.

Участвуют на WSOP и украинцы. Особое внимание приковано к самому успешному покеристу в истории Украины Евгению Качалову. Этой ночью амбассадор PokerMatch впервые попал в призы.

Реклама

Евгений удачно зашел в шутаут-ивент на 1000 участников, заплатив бай-ин 1,5 тысячи долларов. В призовую зону попала топ-сотня покеристов, в том числе и Качалов.

Украинец в итоге закончил событие на 18 месте и заработал 5,8К. Напомним, что часть от своих призовых Евгений отправит на гуманитарную помощь Украине, которая страдает от войны с Россией. Часть бай-ина оплатила компания PokerMatch, которая также направит свою долю на благотворительность.

Читайте также: Покерист из Киева выиграл 40 тысяч долларов в Лас-Вегасе

Реклама

Отметим, что Качалов входит в ТОП-200 самых успешных покеристов мира по общему доходу от покера. За свою карьеру Евгений выиграл более 9 миллионов за покерным столом, а также один раз становился обладателем золотого браслета WSOP.