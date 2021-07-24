Покериста обвинили в попытке суицида и отстранили от казино из-за неудачной шутки

Забавный случай произошел в Атлантик-сити в одном из самых популярных казино Borgata. Американскому покеристу Скотту Роббинсу пожизненно запретили посещение игорного заведения.

Причиной бана стала неудачная шутка. Скотт прибыл в Атлантик-сити и пожелал поселиться в том же отеле, где находится казино. Когда на рецепции покериста спросили, на каком этаже он хотел бы номер, Роббинс решил включить чувство юмора: "Если мне нужно будет прыгнуть из окна высокого этажа во время пожара или землетрясения, мне удалось бы выжить?".

Реклама

После замечания от персонала, что так делать не стоит, игрок не остановился и отпустил новую шутку: "Если я все равно не останусь живым, то мне все равно какой этаж". В итоге Скотт получил свой номер, однако через некоторое время служба безопасности заведения явилась к нему и попросила пройти обследование у психиатра.

Читайте также: Стала известна личность горе-покериста, которого задержали в аэропорту с чемоданом наркотиков

Осмотр прошел успешно, однако по возвращению в номер Роббинс обнаружил, что его внесли в черный список и пожизненно запретили посещать отель и казино Borgata. Причиной назвали попытку суицида. Теперь Скотт намерен подать в суд на комплекс с целью отсудить у них миллион долларов за моральную компенсацию и неполученную прибыль от игры в покер.