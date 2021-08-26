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Звезды PokerMatch зажигают на серии турниров в Одессе

Андрей Трофимов
26 августа, 18:05
Представители крупнейшего покер-рума Украины неплохо показали себя в ивенте PokerMatch Stars Bounty, а победа досталась представителю Западной Украины

Никита Андрусяк - победитель PokerMatch Stars Bounty на крупной покерной серии в Одессе / Фото: PokerMatch

В эти дни в Одессе проходит крупная покерная серия PokerMatch UA Millions. С 20 по 29 августа участники борются за кубки в казино First (Gagarinn Hotel) на берегу Черного моря.

Во вторник завершился ивент Independence Cup, в котором триумфовал стример PokerMatch Степан Соляник. Парень из Черновцов дошел до хедз-апа с Паулем Микаэлисом.

В итоге соперники заключили сделку, которая принесла Степану 450 тысяч и Кубок. А сегодня подошел к концу нокаут-турнир PokerMatch Stars Bounty.

Высокие места в нем заняли другие представители PokerMatch. Амбассадор компании и самый известный украинский покерист Евгений Качалов финишировал 17-ым, оформив шесть нокаутов.

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На 13 месте завершил ивент титулованный покерист Василий Забродский. В свою очередь СЕО PokerMatch Руслан Бангерт сумел выйти за финальный стол!

Правда, там игрок выбыл первым, заняв итоговую девятую позицию. Сама финалка продлилась до утра, а в хедз-ап прошли Никита Андрусяк из Черновцов и Александр Александров из Одессы.

Покеристы заключили сделку, согласно которой каждому из них досталось по 116 тысяч гривен. Сами же парни продолжили борьбу за Кубок, который в итоге достался Никите Андрусяку.

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