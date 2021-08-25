Стример из Тернополя одолел немца в престижном турнире ко Дню Независимости Украины

Эксперт PokerMatch Степан Соляник сумел добыть Кубок в ивенте Independence Cup, заключив сделку с немцем Паулем Микаэлисом

Степан Соляник выиграл турнир ко Дню Независимости в Одессе / Фото: PokerMatch

В Одессе проходит крупная покерная серия PokerMatch UA Millions. С 20 по 29 августа участников ожидает 9 супертурниров!

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Общий призовой фонд событий составит более 10 миллионов гривен. Победителем первого ивента PokerMatch Millions стал одессит Владимир Гулько.

Вчера же подошел к концу турнир Independence Cup, посвященный празднованию Дня Независимости Украины. В финалке была упорная борьба, ведь за первые три часа игры не случилось ни одного аута!

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Одним из фаворитов турнира был опытный немец Пауль Микаэлис, который совершил несколько нокаутов за финальным столом. В итоге немец дошел до хедз-апа, где заключил сделку со своим оппонентом.

Им стал покерный стример и новый эксперт PokerMatch Степан Соляник. После сделки Паулю досталось 515 тысяч гривен, а украинец из Тернополя получил 450 тысяч и Кубок чемпиона!

Календарь оставшихся игр PokerMatch UA Millions: