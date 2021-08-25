Стример из Тернополя одолел немца в престижном турнире ко Дню Независимости Украины

В Одессе проходит крупная покерная серия PokerMatch UA Millions. С 20 по 29 августа участников ожидает 9 супертурниров!
Общий призовой фонд событий составит более 10 миллионов гривен. Победителем первого ивента PokerMatch Millions стал одессит Владимир Гулько.
Вчера же подошел к концу турнир Independence Cup, посвященный празднованию Дня Независимости Украины. В финалке была упорная борьба, ведь за первые три часа игры не случилось ни одного аута!
Одним из фаворитов турнира был опытный немец Пауль Микаэлис, который совершил несколько нокаутов за финальным столом. В итоге немец дошел до хедз-апа, где заключил сделку со своим оппонентом.
Им стал покерный стример и новый эксперт PokerMatch Степан Соляник. После сделки Паулю досталось 515 тысяч гривен, а украинец из Тернополя получил 450 тысяч и Кубок чемпиона!
Календарь оставшихся игр PokerMatch UA Millions:
|Даты
|Ивент
|Бай-ин
|Гарантия
|25 августа
|PokerMatch Stars Bounty
|9200 грн
|500 тыс. грн
|25 августа
|Hyper Turbo Event
|3500 грн
|200 тыс. грн
|26-27 августа
|Progressive Knockout 8-max
|11 500 грн
|500 тыс. грн
|28-29 августа
|Goodbye Summer
|1000/5500 грн
|500 тыс. грн
|25-29 августа
|Main Event
|2500/20 000 грн
|3 млн грн