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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Стример из Тернополя одолел немца в престижном турнире ко Дню Независимости Украины

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
25 августа, 18:10
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Эксперт PokerMatch Степан Соляник сумел добыть Кубок в ивенте Independence Cup, заключив сделку с немцем Паулем Микаэлисом
Степан Соляник выиграл турнир ко Дню Независимости в Одессе
Степан Соляник выиграл турнир ко Дню Независимости в Одессе / Фото: PokerMatch

В Одессе проходит крупная покерная серия PokerMatch UA Millions. С 20 по 29 августа участников ожидает 9 супертурниров!

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Общий призовой фонд событий составит более 10 миллионов гривен. Победителем первого ивента PokerMatch Millions стал одессит Владимир Гулько.

Вчера же подошел к концу турнир Independence Cup, посвященный празднованию Дня Независимости Украины. В финалке была упорная борьба, ведь за первые три часа игры не случилось ни одного аута!

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Одним из фаворитов турнира был опытный немец Пауль Микаэлис, который совершил несколько нокаутов за финальным столом. В итоге немец дошел до хедз-апа, где заключил сделку со своим оппонентом.

Им стал покерный стример и новый эксперт PokerMatch Степан Соляник. После сделки Паулю досталось 515 тысяч гривен, а украинец из Тернополя получил 450 тысяч и Кубок чемпиона!

Календарь оставшихся игр PokerMatch UA Millions:

ДатыИвентБай-инГарантия
25 августаPokerMatch Stars Bounty9200 грн500 тыс. грн
25 августаHyper Turbo Event3500 грн200 тыс. грн
26-27 августаProgressive Knockout 8-max11 500 грн500 тыс. грн
28-29 августаGoodbye Summer1000/5500 грн500 тыс. грн
25-29 августаMain Event2500/20 000 грн3 млн грн

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