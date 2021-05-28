ПОКЕРДЛЯЧАЙНИКОВ: правила игры в Техасский Холдем

Покерный стол с фишками / Фото: Getty Images

Техасский Холдем является самым распространенным видом покера на сегодняшний день. Перед началом игры каждому выдается определенный стек (количество фишек, которые покерист можем использовать за столом), после чего стартует первая раздача. Каждому игроку выдаются по две карты лицевой стороной вниз, после чего раздаются еще пять карт в три раунда. Каждый игрок может их использовать, чтобы собрать комбинацию. Цель – собрать лучшую комбинацию из пяти карт. Всего в игре существует четыре раунда: префлоп, флоп, тёрн и ривер.

ПРЕФЛОП

Игроки смотрят свои две карты, после чего начинается круг ставок. Два игрока после дилера должны поставить блайнды (обязательные ставки). Первый ставит маленький блайнд (половину от размера ставки), второй – большой блайнд (всю ставку). Далее игроки по кругу решают, участвовать ли в руке. Игрок может принять ставку и поставить столько же фишек (CALL), увеличить размер ставки (RAISE) или же сбросить карты, отказавшись от игры (FOLD).

ФЛОП

Как только все ставки уравнялись (или же игроки сбросили карты), открываются первые три "общие" карты. После этого начинается очередной раунд ставок. Первым свой ход делает играющий покерист, следующий по часовой стрелке от дилера. У него есть две опции: пропустить ход и остаться в игре (CHECK) или сделать ставку (CALL). Сбрасывать карты в такой позиции нет смысла, ведь есть опция CHECK. Все последующие игроки должны либо поддержать эту ставку (CALL), либо поднять размер ставки (RAISE), либо сбросить карты (FOLD). Игрок также может поднять ставку, которая уже была поднята до него. Этот ход называется RE-RAISE.

ТЁРН

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После того, как все игроки уравняют свои ставки на флопе, появляется четвертая "общая" карта на столе и механизм ставок повторяется, как на флопе. Вновь начинает первый играющий покерист по левую руку от дилера. Круг ставок длится до тех пор, пока все "активные" игроки не уравняют свои ставки.

РИВЕР

Последний круг ставок начинается после того, как открывается последняя пятая карта на столе. Четвертый круг ставок ничем не отличается от предыдущих двух. По его итогам оставшиеся игроки вскрывают карты ("шоудаун") и весь банк забирает покерист, у которого собралась лучшая комбинация пяти карт из семи доступных (5 "общих" и 2 свои). С описанием комбинаций и их ранжированием по старшинству вы можете ознакомиться в отдельном материале.

Стоит также отметить, что многие руки ("рука" – одна раздача в покере) не доходят до последней стадии. Как только в игре остается один покерист и все остальные скинули карты на разных этапах, раздача прекращается и банк достается оставшемуся "активному игроку".

Одна игра в покер состоит из неограниченного количества рук. С каждой новой рукой дилером становится последующий по часовой стрелке игрок. Игра проходит до тех пор, пока все игроки, кроме одного, не проиграют свой стек и не выйдут из игры. Окончание игры для покериста наступает после того, как он неудачно пошел в ALL-IN (сделал ставку на весь доступный стек) или остался один за столом со всем банком и стал победителем.