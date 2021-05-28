ПОКЕРДЛЯЧАЙНИКОВ: "апсвинг" и "даунсвинг" – термины, не связанные с сексом

Везение или невезение в покере называются специальными определениями. Игроки даже прибегают к ритуалам, чтобы привлечь апсвинг на свою сторону

Фишки для покера / Фото: Getty Images

Покерная терминология бывает сложной для восприятия. Для среднестатистических игроков некоторые слова звучат непонятно. Сегодня мы расскажем вам о таких терминах как "апсвинг" и "даунсвинг".

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Оба слова являются жаргонными в покерном сленге. "Апсвингом" игроки называют затянувшуюся полосу везения, когда покерист выигрывает больше количество рук за определенный временной отрезок, чем обычно для него. Чаще всего длина апсвинга определяется количество рук или же временем.

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Главная опасность апсвинга – потеря концентрации и непроизвольное изменение собственной стратегии под дисперсию. Угодив в апсвинг на низких лимитах, игрок переходит к игре на высоких в надежде побольше и поскорее заработать. При таком раскладе анализ правил покера отходит на второй план. Игрок может начать часто использовать блеф в состоянии эйфории и оппоненты могут его на этом словить. Если везению придет конец, игрок может попасть в даунсвинг.

Термин "даунсвинг" является антонимом апсвинга. Он означает затянувшуюся полосу неудач, когда покерист куда чаще проигрывает раздачи, чем обычно. Даунсвинг часто мешает игрокам не только заработать на покере, но и получить удовольствие от игры. Это нередко становится причиной окончания всей покерной карьеры. Поэтому покеристы пользуются услугами психолога и даже прибегают к ритуалам, чтобы минимизировать влияние даунсвинга на себя и поскорее выйти из этой полосы неудач.