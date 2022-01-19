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По пути Неймара: экс-игрок Динамо и сборной Украины засветился на крупном турнире по покеру (фото)

Анатолий Дерека
19 января, 17:55
Известный футболист Евгений Хачериди успешно прошел флайт к суперивенту на серии PokerMatch UA Millions, которая проходит в отеле Premier Palace

Евгений Хачериди любит играть в покер с друзьями

В эти дни в Киеве проходит крутая покерная серия PokerMatch UA Millions. В пятизвездочном отеле Premier Palace собрались топовые покеристы Украины и мира, чтобы разыграть общую гарантию 11 миллионов гривен.

Вчера состоялся премиальный ивент Leon's Challenge, а также проходили флайты к двум другим событиям. На один из них даже заехала футбольная знаменитость – экс-игрок Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди.

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Футболист, который нынче находится в статусе свободного агента, решил зайти во флайт турнира Heavyweight PKO, заплатив бай-ин 6500 гривен. В тот вечер в ивент было зарегистрировано 84 входа, а в Day 1 прошли 16 из них.

Одним из счастливчиков и оказался Евгений, который продолжит свои выступления на турнире сегодня вечером. Отметим, что финал Heavyweight PKO назначен на пятницу, а гарантия события составляет аж 2,5 миллиона гривен.

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Хачериди признался, что считает себя покеристом-любителем. Покер он воспринимает как хобби, часто собирается с друзьями на него. Футболист говорит, что покер ему нравится благодаря присутствию борьбы и эмоций.