Пике продолжится? Эксперт рассказал, чего ждать от курса биткоина на Новый год и Рождество

Биткоин может еще больше обвалиться в новогодние праздники / Фото: Getty Images

2021 год стал прорывом для криптовалютного рынка. С января по ноябрь курс биткоина вырос более чем в два раза и даже побил исторический максимум – 69 тысяч долларов за монету.

Впрочем, в начале декабря на крипторынке произошел обвал. Цена биткоина буквально за ночь обвалилась аж на 12 тысяч долларов. Нынче BTC торгуется за 48,5 тысячи долларов.

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В такой ситуации непросто спрогнозировать поведение биткоина на рынке в следующем году. В эксклюзивном интервью Segodnya.ua главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук высказал свое мнение о дальнейшей судьбе криптовалюты.

"С 27 декабря по 2 января курс биткоина будет колебаться в ценовом диапазоне от 44,4 до 53,6 тысячи долларов США за монету. Боковое движение обусловлено периодом тонкого рынка, когда инвесторов в работе не много, а действие тех, кто остался в работе, будет поводом для резких ценовых изменений.

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Время перед Рождеством и Новым годом – это период, когда можно ждать неожиданные негативные сюрпризы на рынке. Именно в тот момент, когда никто не ждет колебаний, цена демонстрирует резкий ход.

В период Рождества учитывать новости было бы неуместным, так как их не берут во внимание крупные участники рынка. Однако формировать общий тон инвесторов на будущий месяц – абсолютно верная тактика.

Если на протяжении недели с 27 декабря по 2 января мы получим ряд негативных комментариев относительно регулирования крипторынка или фиксации прибыли крупными игроками, то с начала 2022 года можно было бы ждать распродажи и снижение стоимости биткоин ниже границы 44 400 доллара за монету.

Если оценивать закономерности, то последние несколько лет биткоин рос во второй половине декабря и практически до самого Нового года. Мы не исключаем повторение истории, потому имеем оптимистичные оценки хода цены вверх до 53 590 долларов США за монету именно в период тонкого рынка".