Ошибка года в покере: игрок потерял крупный банк с каре тузов из-за дикого фейла (видео)

Роб Янг допустил невероятную оплошность / Фото: Pokernews

В эти дни в Мадриде проходит крупная серия Triton Poker Series. Ночью подошел к концу ивент по шорт-деку Short Deck Ante-Only с бай-ином в 20 тысяч евро.

На турнир сделали 62 входа, а восемь игроков попали в призы. Победа в итоге досталась американцу Крису Брюэру, который в хедз-апе оказался сильнее канадца Майка Уотсона.

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Удача улыбнулась Крису в 6-макс. Получив пару дам на руки со стеком 31 бб, Брюэр запушил 20 бб. Ему согласился ответить лишь англичанин Роб Янг со стеком 56 бб. Вот только британец думал, что Крис пошел в олл-ин и сразу засветил свои карты.

Такая оплошность стоила всего банка Робу. Вдвойне ему стало обидно, когда дилер показал флоп, в котором выпало бы два туза! Это в итоге помогло Брюэру стать чиплидером и поднять 372 тыс. евро призовых. Роб же довольствовался третьим местом.

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Результаты финального стола NL Short Deck Ante-Only: