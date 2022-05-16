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Сам организовал и сам выиграл. Игрок из Малайзии выиграл 769 тысяч в покер

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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16 мая, 20:53
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Известный покерист Пол Фуа стал победителем ивента на серии Triton в Мадриде
Пол Фуа выиграл турнир на Triton Madrid
Пол Фуа выиграл турнир на Triton Madrid

Малазиец Пол Фуа является одним из самых успешных покеристов в истории. Игрок входит в ТОП-30 рейтинга All Time Money List, заработав за свою карьеру более 24 миллионов долларов.

Также Фуа известен как основатель престижной покерной серии Triton. Более того, сам малазиец играл в каждом ивенте за эти шесть лет, но ни разу так и не покорил приз.

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И вот наконец в Мадриде Пол сумел "снять проклятие". Фуа не пожалел 30 тысяч долларов на ивент по Холдему, собравший аж 93 входа. Итоговый призовой фонд составил 2,9 миллиона.

В призах оказалось 13 игроков, в том числе и такие мастера своего дела как Федор Хольц, Патрик Антониус, Фил Айви и Даниэль Дворресс. В хедз-апе Фуа сумел одолеть титулованного американца Эрика Сайдела.

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Результаты финального стола Triton NLH 7-Handed:

  1. Пол Фуа – 769,7 тыс. долларов
  2. Эрик Сайдел – 535,1 тыс. долларов
  3. Айзек Хэкстон – 353,7 тыс. долларов
  4. Каннапонг Тханараттракул – 277 тыс. долларов
  5. Бен Хит – 223,3 тыс. долларов
  6. Даниэль Дворесс – 174 тыс. долларов
  7. Майкл Уотсон – 137,7 тыс. долларов
  8. Фил Айви – 107,2 тыс. долларов
  9. Патрик Антониус – 78,1 тыс. долларов

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9
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