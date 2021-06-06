Обвинение на 12 миллионов: художница подает в суд на Capcom за плагиат в видеоиграх

Джуди Джурасек считает, что японская корпорация незаконно использовала изображения из ее книги

Capcom обвиняется в плагиате / Фото: Twitter Capcom

Разработчики видеоигр Resident Evil и Devil May Cry могут стать объектом для судебного разбирательства. Художница Джуди Джурасек обвиняет японского разработчика видеоигр Capcom в плагиате.

В частности, Джуди заявляет, что корпорация использовала более 200 фотографий из ее книги Surfaces. Художница требует возместить ей 12 миллионов долларов ущерба за нарушение авторских прав. Использование своих фотографий Джурасек оценивает суммой от 2,5 тысячи до 25 тысяч долларов за каждую.

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Девушка рассказывает, что у нее есть доказательства, которые она получила благодаря утечке информации в корпорации в прошлом году. Отметим, что Capcom также является разработчиком таких игр, как Mega Man, Street Fighter, Lost Planet, Ace Attorney и других.