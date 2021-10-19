Обдурил Хельмута и избежал правосудия: известный мошенник выиграл браслет WSOP

Скотт Болл - обладатель браслета WSOP / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. Лучшие игроки мира съехались в казино Rio, чтобы разыграть 88 золотых браслетов.

На днях завершился 25-ый ивент WSOP 6-Handed NLH, в который было выполнено 578 входов. Каждый участник внес по 5 тысяч долларов, а триумфатором турнира стал американец Скотт Болл.

Реклама

Парень известен тем, что был работником Twitch и в свое время создал там появление "Покер". Однако громче всего имя Скотта прозвучало в прошлом году, когда игрока обвинили в мошенничестве.

Читайте также: Фил Хельмут обновил рекорд по браслетам WSOP

Реклама

Об этом рассказал известный покерист Майк Матусов. По его данным, Болл раскрутил самого Фила Хельмута на инвестиции в приватные кэш-игры. В итоге оказалось, что Скотт в итоге развел PokerBrat на 1,8 миллиона долларов, проиграв часть денег в покер.

Последствий для горе-организатора не было, ведь Хельмут не стал подавать на Болла в суд, а тот спокойно продолжил играть на высоких лимитах. И вот теперь Скотт добрался до своего первого браслета WSOP, подняв более 500 тысяч долларов.

"Я не могу объяснить случившееся. Прошлый год вышел для меня очень сложным, но я вышел из него с большим желанием доказать себе, что я могу играть, причем хорошо. Этот турнир — один из сложнейших на серии. Чтобы быть к нему готовым, я много играл 6-макс онлайн и обучался до WSOP. Но если бы не люди, которые меня окружают, мне ничего не удалось бы даже со всеми усилиями. Я нашел тех, кого могу назвать своими настоящими друзьями, именно в прошлом год. Они все поддерживали меня сегодня в казино. Потрясающие ребята, я очень им благодарен!"

Результаты финального стола WSOP #25 6-Handed NLH :

Реклама