Нью-Джерси побеждает коронавирус – в казино будут пускать вакцинированных игроков без масок

Для казино снимают ограничение на процент заполняемости / Фото: Getty Images

С 1 июня казино штата Невада, где находится Лас-Вегас, снимают "ковидные" ограничения для игроков. Так, покеристы смогут играть без перегородок и защитных масок.

Их примеру решили последовать и власти Атлантик-сити (штат Нью-Джерси, 200 км от Нью-Йорка). С пятницы местные казино начали работать на полную мощность. Перегородки со столов исчезают, а без масок позволят находиться игрокам, которые вакцинировались от коронавируса. Кроме того, снимаются любые ограничения на количество человек в помещении.

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Такому ходу событий поспособствовало улучшение эпидемиологической ситуации в Нью-Джерси, где уже вакцинировалось почти 50% жителей. За время пандемии доход штата от азартных игр упал на 80%, поэтому губернатор Фил Мёрфи высказал надежду на большой приток финансирования после снятия ограничений.