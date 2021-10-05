Никогда раньше не побеждал: американец удивил Лас-Вегас, заработав почти миллион долларов

Первая победа в карьере Тайлера Корнелла состоялась сразу на Мировой серии покера / Фото: WSOP

В прошлый четверг в Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера. WSOP вернулась в офлайн-режим после того, как в прошлом году сделала паузу из-за пандемии коронавируса.

Ночью подошел к концу шестой ивент серии High Roller NLH 8-Handed. На супертурнир с бай-ином аж 25 тысяч собралось 135 игроков, что позволило нарастить призовой фонд до 3,1 миллиона долларов.

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За финальным столом встретились представители четырех стран – США, Испания, Италия и Великобритания. Победителем стал 33-летний игрок Тайлер Корнелл.

Уроженец Сан-Диего вышел в хедз-ап с Майклом Ляном, имея девятикратное преимущество в стеке. Неудивительно, что игра довольно быстро завершилась в его пользу и подарила ему 833 тысячи призовых.

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"Чувствую себя потрясающе. Я очень долго шёл к этому, и наконец-таки выиграл турнир. Правда, до последнего часа игры не чувствовал победу".

Корнелл профессионально играет в покер с 2008 года. До вчерашнего вечера он ни разу не праздновал победу, а на WSOP максимум занимал лишь 8 место, и то в онлайне. Всего же на покере Тайлер заработал около 1,7 миллионов долларов.

Результаты финального стола WSOP #6 High Roller NLH 8-Handed:

Тайлер Корнелл – 833,3 тыс долларов Майкл Лян – 515 тыс долларов Адриан Матеос – 318,9 тыс долларов Джонатан Джеффи – 286,2 тыс долларов Мустафа Канит – 216,8 тыс долларов Мохаммад Арани – 166,1 тыс долларов Пол Ньюи – 128,7 тыс долларов Адам Хедрикс – 100,7 тыс долларов Джейсон Кун – 79,8 тыс долларов